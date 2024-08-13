Новый физкультурно-оздоровительный комплекс готовится открыть свои двери в подмосковном Реутове

Уже в сентябре воспитанники отделения художественной гимнастики и волейбола спортивной школы Реутова начнут заниматься в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Сейчас там заканчиваются отделочные работы.

Отмечается, что на сегодняшний день общая готовность объекта составляет уже свыше 90 процентов. За две с половиной недели специалисты должны сдать объект в эксплуатацию.

«Очень долгожданный и важный объект, имеющий свою историю. Сегодня мы видим, что осенью половина комплекса начнет работать и выполнять свою задачу для того, чтобы абсолютное большинство желающих заняться и гимнастикой, и „зальными“ видами спорта — футболом, баскетболом, волейболом — все будут иметь такую возможность», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который построили в Реутове, станет самым большим в Подмосковье. Общая площадь здания — больше тринадцати тысяч квадратных метров. Его разделят на две части. Первая, это три тысячи квадратных метров, будет муниципальной. Вторая — частной.

Здесь будут не только проводиться соревнования различного уровня. Но и откроется, например, самая большая зона для занятий водными видами спорта. Заниматься физкультурой в новом комплексе ждут всех жителей и гостей Реутова. Но, в первую очередь, воспитанников спортшколы города.