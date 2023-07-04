Очередной матч профессиональных футболистов и любителей пройдет в Истре

Очередной матч «Легенд футбола» и сборной команды жителей пройдет в Истре в ближайшие выходные. Игру анонсировали в Минспорта Подмосковья.

Матч пройдет в рамках проекта «Выходи во двор». В ходе второго летнего сезона зрители могут проголосовать за лучших, на их взгляд, игроков в обеих командах.

Кроме того, на каждой игре можно получить подарки от команды «Легенд». Для этого нужно участвовать в спортивных активностях на площадке мероприятия. Перед матчами будут проходить открытые тренировки с профессиональными тренерами и мастер-классы от известных футболистов.

Помимо этого, зрители могут поучаствовать в фотоконкурсе проекта. Для этого нужно сфотографироваться в фотозоне и опубликовать снимок во «ВКонтакте» до завершения игры, указав хештег #выходиводвор и название муниципалитета.