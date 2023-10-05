Около тысячи ребят из юнармейских и военно-патриотических отрядов приняли участие в игре «Наследники Победы», которая прошла в подмосковном Подольске. Участников поздравила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

«Дорогие ребята, от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и себя лично хочу вас поздравить с участием в этой непростой, но очень интересной и важной игре. Вы на самом деле все являетесь победителями и героями», - сказала она.

Игра на кубок Кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова, погибшего, защищая Родину в зоне СВО, была приурочена ко Дню памяти подвига Подольских курсантов. На мероприятие пригласили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Герасимова и семью Дмитрия Зернова – вдову Людмилу и сына Игоря.

Игра состояла из нескольких конкурсов. В состав каждой команды вошли семь 7 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в этом году за победу боролись 116 команд. В общекомандном зачете победу одержал отряд «Варяг» из Подольска.