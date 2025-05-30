Открытая тренировка со звездами бокса пройдет в Балашихе

Открытая тренировка, приуроченная к Международному дню защиты детей, пройдет на площадки у Ледового дворца «Арена Балашиха» 1 июня в 11:00. Мастер-класс проведут ведущие представители спортивного сообщества городского округа Балашиха.

В мероприятии примет участие директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.Е. Ляпкина, заслуженный организатор физкультурно-спортивной работы Александр Бахтин.

«Это не просто спортивная встреча – это теплая традиция, в которой мы делимся заботой, вниманием и любовью к детям. Для меня, как для руководителя СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, очень важно быть рядом, показывать личный пример, вдохновлять и поддерживать каждого ребенка», – сказал Александр Бахтин.

Тренировку для юных спортсменов Балашихи и их родителей проведет чемпион мира по боксу Дмитрий Двали. Он поделится с ребятами спортивным опытом, расскажет о своем подходе к занятиям и обучит фирменным приемам. Мастер-класс призван подчеркнуть важность всестороннего развития детей и продемонстрировать значимость спорта как инструмента воспитания силы духа, дисциплины и уверенности в себе.



Мероприятие направлено на популяризацию активного образа жизни, развитие детского спорта в Балашихе и поддержку подрастающего поколения.