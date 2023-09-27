Память известного электростальца почтили на празднике спорта

Кросс школьников, массовый велозаезд на 5 км, массовый забег работников машиностроительного завода и другие старты собрали несколько сотен поклонников активного здорового образа жизни. По подсчетам организаторов, в мероприятии приняли участие более 600 человек, не считая болельщиков и групп поддержки.

Почетным гостем этого праздника стал заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, олимпийский чемпион в марафоне на 50 км Александр Легков. Он не только приветствовал спортсменов-любителей, но и сам стал участником забега на 10 км. После чемпион раздал автографы и вручил заслуженные награды от управления по физической культуре и спорту администрации г. о. Электросталь победителям и призерам.