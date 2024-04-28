«Паук» рассказал подробности задержания силовиками «Коррозии металла» в нижегородской «Ненависти»

Ранее в сети появились кадры из ночного клуба «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Судя по кадрам, ворвавшиеся среди ночь на концерт группы «Коррозия металла» силовики жестко задерживают присутствующих и самих музыкантов.

Спустя некоторое время журналистам телеканала РЕН удалось связаться с лидером группы «Коррозия металла» Сергеем Троицким («Паук»), который прокомментировал инцидент.

В частности, со слов Троицкого они и музыканты действительно были временно задержаны правоохранителями.

«Да, у нас инцидент на мероприятии произошел. Задержаны временно, не на постоянно, сотрудниками нижегородского ФСБ. Что-то искали, не знаю что. Сотрудники спецслужб проявили бдительность и обеспечили охрану безопасности в клубе», – пояснил лидер группы.

Паук также сообщил, что в настоящее время он и его коллеги по цеху сидят в нижегородском управлении ФСБ. Троицкий назвал инцидент «формальной вещью», добавив, что с ним и другими музыкантами группы обращаются вежливо и все хорошо.