Футбольный фестиваль «ЦСКА — все сюда!» состоялся в городском округе Домодедово на стадионе «Авангард». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Сегодня проходит первое совместное мероприятие после подписания партнерских соглашений между ПФК ЦСКА и пятью спортивными школами Московской области. Представители столичной команды проводят футбольные мастер-классы и тестирование юных футболистов. Уверен, что в вопросах развития футбола у Домодедова не будет проблем», — прокомментировал глава ведомства Алексей Перов.

В рамках фестиваля скауты ЦСКА провели просмотр юных подмосковных футболистов 2015 и 2016 годов рождения. Работники профессионального футбольного клуба провели тестирование на быстроту, ловкость, ведение мяча, передачи и удар. Кроме того, спортсмены провели несколько матчей в формате 3 на 3 и поучаствовали в футбольных челленджах. Все участники получили электронный сертификат с результатами, а у наиболее одаренных появился шанс заниматься в академии ЦСКА и СШОР «Олимп».

​Отмечается, что все посетители мероприятия могли взять автограф у Алана Дзагоева, сфотографироваться с Кубком УЕФА, посмотреть на выступление профессиональных футбольных фристайлеров, а также посетить игровую зону с PlayStation, ярмарку российских брендов и павильон здоровья, где можно было пройти экспресс диагностику.

​Также в рамках данного спортивного события Алексей Перов торжественно вручил подмосковным спортсменкам Марии Егоровой и Анастасии Черненок удостоверения и номерные значки мастера спорта международного класса России по универсальному бою.