«Под маской театра»: новая выставка в Архангельском раскрывает секреты сценического искусства

В живописном Архангельском, в нескольких часах езды от Красногорска, в «Ботанических оранжереях» музея-заповедника открылась захватывающая выставка «Под маской театра». Это прекрасная возможность для жителей Красногорска и Московской области совершить небольшое путешествие и окунуться в атмосферу таинственности и театрального волшебства.

Выставка предлагает гостям не просто ознакомиться с экспонатами, но и ощутить дух театрального закулисья. Экспозиция размещена в специально оформленном пространстве, имитирующем «трюм» театра, что создает особую атмосферу для посетителей. Здесь представлены графические работы, произведения декоративно-прикладного искусства и, конечно же, яркие костюмы.

Вдохновением для организаторов послужила итальянская комедия дель арте — жанр, в котором импровизация и актерское мастерство преобладают над жестким сценарием. Как и в комедии дель арте, где лица скрыты под масками, а финал всегда непредсказуем, атмосфера выставки полна загадочности и сюрпризов.

Благодаря партнерству с ведущими культурными институтами, такими как Бахрушинский музей, Музей МХАТ, Музей Образцова и театр «Старый дом», экспозиция стала по-настоящему масштабной. Театр «Старый дом» из Новосибирска предоставил впечатляющую коллекцию костюмов из своей постановки «Пульчинелла», что делает выставку особенно ценной.

Особое внимание привлекают эти костюмы — яркие и самобытные, привезенные из Новосибирска. Пульчинелла, веселый итальянский балагур, считается прародителем русского Петрушки, и спектакль, посвященный ему, был удостоен престижной награды «Золотая маска». Для жителей Красногорска, планирующих поездку, это дополнительный стимул посетить выставку.

Степан Звездин, руководитель отдела развития Новосибирского драматического театра «Старый дом», рассказал, что их спектакль был посвящен исследованию образа Пульчинеллы — персонажа, который, несмотря на широкую известность, остается малоизученным.

Выставку можно условно разделить на две части. Первая знакомит с основными персонажами комедии дель арте — Арлекином, Пьеро, Панталоне и другими. Вторая посвящена новаторским подходам к режиссуре XX века, творчеству Таирова, Вахтангова и Мейерхольда.

Посетители выставки «Под маской театра» в Архангельском не перестают делиться своими впечатлениями, отмечая ее увлекательность и информативность.