Подмосковье завоевало три медали на чемпионате России по спортивному ориентированию на велосипедах

Фото: [ Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта МО ]

Три медали — две золотых и одну бронзовую — завоевали спортсмены из Подмосковья на чемпионате страны по спортивному ориентированию на велосипедах.

Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, чемпионом России среди мужчин в дисциплине «спринт» стал Валерий Глухов, а среди женщин — Анастасия Свирь. Спортсменка Анастасия Большова завоевала бронзу.

Соревнования состоялись в Химках. Всего участие в них принимали свыше 150 спортсменов из пятнадцати российских регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оборудовать освещение на популярных спортивных площадках Московской области.