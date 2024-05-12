Подмосковная спортсменка достойно выступила на чемпионате Европы по самбо

Самбистка из подмосковного Воскресенска стала призером чемпионата Европы по самбо в Сербии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что Нина Сердюк в составе национальной сборной выступала в дисциплине «боевое самбо» и по итогам соревновательного дня поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 59 килограммов.

Примечательно, что в полуфинальной встрече главного континентального старта года Нина Сердюк уступила своей соотечественнице Елизавете Лапаевой, а чемпионкой категории стала спортсменка из Румынии Кристина Бондарь.

​Подчеркнем, что на данном чемпионате Европы впервые в истории медали в дисциплине «боевое самбо» разыгрываются среди женщин. А всего в турнире принимают участие более 350 спортсменов из 28 стран мира.