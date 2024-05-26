Подмосковные баскетболисты стали серебряными призерами Суперфинала чемпионата АСБ

Культура и спорт

Фото: [министерство физической культуры и спорта Московской области]

Команда МГАФК из рабочего поселка Малаховка в городском округе Люберцы стала серебряным призером Суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Напоминаем, что суперфинал чемпионата АСБ прошел в Химках на площадке Баскетбольного центра Московской области. Игрой-открытием соревновательного дня стал «Матч друзей», в котором встретились сборные АСБ и Министерства физической культуры и спорта региона. Встреча завершилась вничью.

Отмечается, что обладателями Кубка Белова сезона 2023/2024 стали баскетболисты Уральского федерального университета города Екатеринбург (УрФУ). В финальном матче они победили подмосковную команду из Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) со счетом 89:75.

Лучшим игроком Суперфинала чемпионата АСБ был признан Александр Мурза из команды «УрФУ». В символическую пятерку турнира вошли: защитники Валерий Щеголихин (МГАФК) и Азамат Хакунов (УрФУ), а также трио нападающих: Юрий Месяцев (БГТУ «Военмех»), Даниил Толомпойко (ГУТИД), Вадим Бондаренко (МГАФК). Специальный приз «За чемпионский дух» получил игрок «УрФУ»Игорь Бурик. Лучшим моментом матча был признан блокшот от Даниила Толомпойко.

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