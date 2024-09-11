Подмосковные библиотеки подготовили более 700 образовательных курсов и кружков

Подмосковные библиотеки в новом учебном году подготовили для читателей более 700 образовательных курсов и кружков, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Кружки разделены на два направления: «Твори в библиотеке» и «Умней в библиотеке».

Занятия направлены на посетителей разных возрастов. Это и языковые курсы, и подготовительные курсы для сдачи экзаменов, и развивающие занятия для малышей.

К примеру, в Видном читатели могут выучить в библиотеке французский язык и ознакомиться с культурой Японии. Курсы японского языка открылись в библиотеке в Щелково. В Раменском работает разговорный клуб для тех, кто учит английский. В Домодедово открыта театрально-музыкальная студия на иностранных языках «Eleada».

В библиотеках можно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Такие занятия проводятся в библиотеке «Территория свободной мысли» в Дмитрове, в библиотеке «Планета знаний» в Луховицах и других учреждениях.

Полное расписание доступных занятий представлено здесь.