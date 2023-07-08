Подмосковные спортсмены могут стать победителями самой изматывающей автогонки России

В четверг в Казани стартовала самая сложная и изматывающая автогонка нашей страны, сообщают в Министерстве физической культуры и спорта Московской области. Участники «Шелкового пути» больше недели мчатся по бездорожью и дорогам общего пользования на грузовиках, автомобилях, мотоциклах, мотовездеходах и квадроциклах.

Для победы пилотам необходимо ежедневно отмечаться на контрольных точках. В этот раз таких пунктов девять: Казань, Уфа, Магнитогорск, Оренбург, Самара, Саратов, Волгоград, Липецк и Москва. В Подмосковье гонщики останавливаться не будут, но увидеть их проезд на юге региона удастся. Финишируют пилоты на Красной площади, преодолев за девять дней более 5000 километров.

В самом многочисленном зачете состязается немало спортсменов из нашего региона. Самый известный экипаж – это пилот Богдан Вавренюк и штурман Артем Терентьев. Дуэт часто берет медали на всероссийских заездах, поэтому коломенцы считаются претендентами и на победу в «Шелковом пути».

Забавно, что ездят Вавренюк и Терентьев на ГАЗ-67. Однако при постройке прототипа они взяли за основу серийную машину и вставили в нее форсированный турбодизель от BMW X6.

Также в смешанных дуэтах со спортсменами из других регионов «Шелковый путь» преодолевают Кирилл Шубин (Долгопрудный), Олег Уперенко (Развилка), Дмитрий Карпов (Хотьково), Антон Плетенев (Коломна) и Владимир Марзалюк (Коломна). Среди участников есть даже девушка – Ирина Василькова из Балашихи. Всего в этом году в ралли соревнуются 67 экипажей из России, Китая, Белоруссии и Туркменистана.