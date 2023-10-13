Подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по парусному спорту

Подмосковные яхтсмены выиграли две медали на завершившемся в Сочи чемпионате России.

Как отмечает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, в классе «лазер-радиал» на пьедестал почета поднялись золотой медалист Виктор Пильгунов и обладатель бронзовой награды Вячеслав Удалов. Оба спортсмена представляют в сборной области городской округ Долгопрудный. Серебро досталось Даниилу Крутских из Санкт-Петербурга.