Подмосковный яхтсмен выиграл крупные всероссийские соревнования
Фото: [ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"]
Воспитанник долгопрудненского яхт-клуба Сергей Комиссаров стал победителем престижной «Черноморской регаты» в классе Лазер-стандарт.
За награды в акватории Сочи в разных классах боролись 277 спортсменов из 12 регионов, а также гости из Белоруссии. В призовой тройке вслед за Комиссаровым финишировали серебряный медалист Даниил Крутских (Санкт-Петербург/Приморский край) и бронзовый Ярослав Никушин (Ростовская область, Таганрог).
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, «Черноморская регата» послужила заключительным этапом отбора в основной состав сборной страны на 2024 год.