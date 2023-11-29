Подмосковный яхтсмен выиграл крупные всероссийские соревнования

За награды в акватории Сочи в разных классах боролись 277 спортсменов из 12 регионов, а также гости из Белоруссии. В призовой тройке вслед за Комиссаровым финишировали серебряный медалист Даниил Крутских (Санкт-Петербург/Приморский край) и бронзовый Ярослав Никушин (Ростовская область, Таганрог).

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, «Черноморская регата» послужила заключительным этапом отбора в основной состав сборной страны на 2024 год.