Подмосковный яхтсмен выиграл крупные всероссийские соревнования

Культура и спорт

Фото: [ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"]

Воспитанник долгопрудненского яхт-клуба Сергей Комиссаров стал победителем престижной «Черноморской регаты» в классе Лазер-стандарт.

За награды в акватории Сочи в разных классах боролись 277 спортсменов из 12 регионов, а также гости из Белоруссии. В призовой тройке вслед за Комиссаровым финишировали серебряный медалист Даниил Крутских (Санкт-Петербург/Приморский край) и бронзовый Ярослав Никушин (Ростовская область, Таганрог).

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, «Черноморская регата» послужила заключительным этапом отбора в основной состав сборной страны на 2024 год.

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