Подольские гимнастки привезли награды с международного турнира по художественной гимнастике

Подольские гимнастки привезли домой награды с международного турнира по художественной гимнастике, сообщается в официальной группе администрации Подольска во «ВКонтакте».

С 17 по 20 апреля в ОАЭ состоялся масштабный клубный турнир по художественной гимнастике — PIROUETTE S.P.S.M CHALLENGE CUP 2025. Данное мероприятие прошло в рамках международной клубной лиги и собрало более 800 участниц из 17 стран мира.