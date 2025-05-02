Подольские гимнастки привезли награды с международного турнира по художественной гимнастике
Подольские гимнастки привезли награды с международного турнира
Фото: [Администрация г.о. Подольск]
Подольские гимнастки привезли домой награды с международного турнира по художественной гимнастике, сообщается в официальной группе администрации Подольска во «ВКонтакте».
С 17 по 20 апреля в ОАЭ состоялся масштабный клубный турнир по художественной гимнастике — PIROUETTE S.P.S.M CHALLENGE CUP 2025. Данное мероприятие прошло в рамках международной клубной лиги и собрало более 800 участниц из 17 стран мира.
Наиболее успешным стало выступление спортсменок подольского спортивного клуба «Адажио». Отмечены подопечные тренера Екатерины Новицкой, которые смогли завоевать ряд наград. Золотые медали у Варвары Глушан, Софьи Атаклычевой и Миланы Востриковой.
Дуэт «Подольчанки» также поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Серебряные медали получили Юлия Янушкевич, Елизавета Нефедкина, Анна Маянская.
Ранее сообщалось о том, что юные футболисты сыграли товарищеский матч в Подольске в честь 1 мая. Футболисты команд «Гроза» и «Вихрь» сразились в товарищеском матче в поселке Молодежный.