Пожилые спортсмены Подмосковья победили на Спартакиаде пенсионеров

Пожилые спортсмены Подмосковья вошли в число победителей и призеров на восьмой международной Спартакиаде пенсионеров. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Общее число участников турнира превысило семьсот человек – это представители 77 регионов России, а также зарубежных стран. Возраст спортсменов составил от 60 лет среди мужчин и от 55 лет среди женщин.

По итогам турнира житель Коломны Геннадий Гмыра стал победителем в соревнованиях по настольному теннису среди мужчин в категории свыше 70 лет. Александр Горбатов из Жуковского занял второе место в шахматном турнире. Николай Волосков из Щелково стал третьим в сдаче ГТО.

В общекомандном зачете сборная Подмосковья стала лучшей среди команд ЦФО.