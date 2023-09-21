Празднование Всемирного дня яйца пройдет в Подмосковье

Всемирный день яйца отметят в Подмосковье в середине октября. Развлекательная программа пройдет на ферме «Русский страус», сообщили в Минсельхозпроде региона.

Интерактивная программа рассчитана на детей в возрасте от пяти до десяти лет. Ребятам расскажут о породах домашних птиц и особенностях их питания, объяснят, как из яйца появляется цыпленок.

Также все желающие смогут создать макет птичьего двора и населить его птицами-оригами. Помимо этого, гостей научат мастерить многофункциональные кормушки.

После лекций и мастер-классов можно будет сдать зачеты по растениеводству, животноводству, изобретениям, а также посмотреть, как доят корову.