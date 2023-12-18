Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Гимн России понятными словами»

В рамках конкурса участники выбирали из текста гимна России слова, в значении которых они были не уверены, работали с толковыми, этимологическими словарями русского языка и создавали работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.

За семь лет существования конкурса организаторы получили более почти 14 тысяч работ. В 2023 году в нем впервые приняли участие все регионы РФ, а также зарубежные страны. В число победителей вошли 32 конкурсанта из 23 регионов России.

От Подмосковья на конкурс было отправлено 111 работ от участников разного возраста. По количеству отправленных заявок Московская область вошла в пятерку регионов-лидеров.

В результате Вера Рыннова, Маргарита Левонцевич и Эвелина Коткова из Краснозаводской СОШ №1 заняли третье место в номинации «Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России» в третьей возрастной категории. В своем ролике школьницы разобрали слово «предки».

«Это слово звучит в гимне России и часто встречается в разговорной речи молодежи. Нам стало интересно, что оно означает и как появилось в русском языке», - рассказали участницы.

Работ школьниц доступна по этой ссылке.