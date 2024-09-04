Прием заявок на литературные премии завершается в Подмосковье

Прием заявок на литературные премии имени Михаила Пришвина и Роберта Рождественского близится к завершению в регионе, напомнили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Премию Пришвина могут получить авторы прозы на тему любви к родному краю. В этом году победителей определят в двух номинациях, выбрав лучшее художественное и лучшее краеведческо-публицистическое произведения.

Премию Рождественского присуждают за поэзию, в которой отражена любовь к своей стране и региону, история страны и народа. Победителей определят среди опытных и начинающих поэтов.

Премии будут вручены уже в 16-й раз. За все время проведения конкурсов на них поступило более полутора тысяч заявок. В число лауреатов вошли свыше 60 авторов.