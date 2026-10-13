Пригожин рассказал о состоянии Валерии после инфекции

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился свежими новостями о состоянии своей супруги, певицы Валерии, которая недавно перенесла инфекционное заболевание. Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей , развеяв тревоги поклонников.

По словам Пригожина, неприятный эпизод со здоровьем случился во время отдыха за границей: именно там звезда подхватила инфекцию, которая потребовала серьезного вмешательства. Это обстоятельство вынудило артистку прервать отпуск и сосредоточиться на лечении, что, безусловно, стало неприятной неожиданностью как для нее самой, так и для близких.

Однако, как уточнил продюсер, сейчас все уже позади. Валерия прошла полноценный курс терапии, включавший капельницы, уколы и специальную диету. Такой комплексный подход позволил ей быстро восстановиться и вернуться к нормальному самочувствию. Пригожин подчеркнул, что певица чувствует себя отлично и уже готовится к предстоящей концертной деятельности. Это означает, что поклонники могут не переживать: их любимица не только справилась с болезнью, но и полна сил для новых выступлений.

Последствия перенесенной инфекции, судя по оптимистичному тону Пригожина, оказались минимальными. Благодаря своевременному лечению и заботе близких Валерия избежала осложнений и быстро вернулась в рабочую форму. Для артистки такого уровня это особенно важно, ведь ее график расписан заранее, а каждый концерт требует физической выносливости и эмоциональной отдачи. Теперь, когда здоровье восстановлено, ничто не мешает ей вновь выйти на сцену и радовать зрителей своим творчеством.

Ранее он резко высказался о банкротстве сына Валерии.