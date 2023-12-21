Пушкинская водонапорная башня стала объектом культурного наследия

Так, по распоряжению ведомства, были очерчены границы территории, прилегающей к объекту, а также правила ее эксплуатации. Ряд правил касается использования и самого новоиспеченного объекта культурного наследия. Например, теперь запрещено любое строительство на площадке, которая отдана в распоряжение водонапорной башни, чтобы объект не утратил историческую ценность. Также здесь недопустима хозяйственная деятельность, которая может привести к тому, что внешний вид объекта исказится.

Водонапорную башню Пушкинского муниципалитета построили во время ремонта станции железной дороги Ярославского направления в конце XIX - начале XX века.