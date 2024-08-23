Региональный закон о поддержке креативных индустрий разработают в Подмосковье

«Вот наши федеральные коллеги уже свою работу сделали — они приняли федеральный закон о креативных индустриях. А наш региональный закон сейчас проходит подготовку, создана рабочая группа, и мы от вас ждем предложений во время секций, которые сегодня здесь проходят», - обратился к участникам зампред регионального парламента Олег Рожнов.