Региональный закон о поддержке креативных индустрий разработают в Подмосковье
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Региональный закон о поддержке креативных индустрий разработают в Подмосковье. Об этом сообщается в соцсетях Московской областной Думы.
Ранее в области стартовал региональный форум креативных индустрий «100% креатив». В его рамках выступили более 60 спикеров, также прошла панельная дискуссия.
«Вот наши федеральные коллеги уже свою работу сделали — они приняли федеральный закон о креативных индустриях. А наш региональный закон сейчас проходит подготовку, создана рабочая группа, и мы от вас ждем предложений во время секций, которые сегодня здесь проходят», - обратился к участникам зампред регионального парламента Олег Рожнов.
Он добавил, что принять закон в первом чтении планируется в рамках осенней сессии.