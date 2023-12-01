Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» на пропаганду насилия
Фото: [© РИА Новости / Томас Тхайцук]
Соответствующий запрос в Роскомнадзор направила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Как передает Baza, омбудсмен просит проверить сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям.
«По мнению Ирины Волынец, популярный сериал „романтизирует бандитизм“ и оправдывает „казанский феномен“ (название образовавшихся в 1970-е и 1980-е годы многочисленных банд в Казани, — прим. ред). Хоть сериал и промаркирован 18+, его смотрят и дети. Посмотревших уже более миллиона, поэтому ситуация так сильно взволновала Волынец», — сообщается в публикации.
Также, по мнению Волынец, указанный контент отрицает идеалы патриотизма и «культивирует насилие, вседозволенность, безнравственность».