Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» на пропаганду насилия

«По мнению Ирины Волынец, популярный сериал „романтизирует бандитизм“ и оправдывает „казанский феномен“ (название образовавшихся в 1970-е и 1980-е годы многочисленных банд в Казани, — прим. ред). Хоть сериал и промаркирован 18+, его смотрят и дети. Посмотревших уже более миллиона, поэтому ситуация так сильно взволновала Волынец», — сообщается в публикации.