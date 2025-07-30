Сборная Балашихи заняла первое место на региональном этапе марафона «Земля спорта»

Фестиваль для сторонников спорта и здорового образа жизни собрал 120 участников из 9 городских округов Подмосковья. Марафон прошел при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команды соревновались в многоборье ГТО, беге, силовом экстриме и показали сплоченность в командных играх и эстафетах. Сборная из Балашихи показала лучший результат, заняв первое место.

«Спорт объединяет! Чем больше будет спорта, тем больше у нас будет здоровых и крепких духом людей!», – сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Всероссийский марафон «Земля спорта» объединяет тысячи людей, становясь все более ожидаемым событием в регионах нашей страны. Это проект Минсельхоза, благодаря которому сельские территории получают поддержку в развитии спортивной инфраструктуры и развития спорта среди населения. Участие в марафоне принимают желающие всех возрастов с любым видом подготовки, от спортсменов-любителей до профессионалов.