Сборная ФСИН одержала победу в межведомственном турнире по искусству самообороны

За победу боролись свыше 60 спортсменов в составе 6 команд — от ФСИН, ФСВНГ, ФТС, Минобороны и МВД России, а также Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

В церемонии открытия соревнований приняли участие почетные гости, в том числе директор ФСИН России Аркадий Гостев, его первый заместитель Валерий Бояринев, начальник департамента Государственно-правового управления Администрации Президента РФ Александр Огрохин, заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черяпкин, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

К участникам мероприятия обратился Аркадий Гостев. Он подчеркнул особый, объединяющий статус турнира.

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«Символично, что сегодняшние соревнования проходят в Год единства народов России, напоминая о нашей главной силе — единении для решения общих задач в сложное время. Это подтверждается и многонациональным составом спортсменов. Всех их объединяет любовь к самбо, уважение к сопернику, верность присяге и служебному долгу», — сказал он.

Сергей Елисеев отметил, что авторитет открытого Кубка растет с каждым годом, и выразил благодарность ФСИН за внимание, которое уделяется развитию самбо.