Секция бесконтактного регби открылась в школе Химок

Секция бесконтактного регби открылась в школе №1 Химок, передает РИАМО. Как отметила директор учреждения Галина Болотова, этот вид спорта становится все более популярным.

Руководитель местной академии регби «Буревестник» Олег Каменский провел для детей открытую тренировку. Ребята ознакомились с основными правилами игры, отработали передачи мяча и поучаствовали в товарищеском матче.

«Тэг-регби является бесконтактной игрой, адаптированной для начинающих спортсменов. Для безопасности участников в тэг-регби исключаются захваты соперников», - рассказал Каменский.

Тренироваться на базе школы могут дети в возрасте от семи лет. Занятия будут проводиться два раза в неделю по понедельникам и средам с 15:30 до 17:30. Записаться могут все желающие жители округа. Сделать это можно на сайте госуслуг региона в разделе «Образование».