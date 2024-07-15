Семнадцать спортивных объектов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

Семнадцать объектов физической культуры и спорта капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году. Об этом сообщили в Московской областной Думе. На эти цели предусмотрено более 3,8 миллиарда рублей.

Так, капремонт проведут в спорткомплексах «Мещера» в Егорьевске, МАУ «Шаховской ДОК», «Орион» в Балашиха, на стадионах «Металлург» в Ступино, «Строитель» в Клину, «Полет» в Лыткарино, «Торпедо» в Орехово-Зуево, «Чайка» в Королеве и на других объектах.

Кроме того, будет реконструирован стадион «Торпедо» в Люберцах. Помимо этого, будут построены ФОКи в Бронницах и Раменском, а также стадион для игры в регби в Щелково.

Всего в регионе открыто тринадцать с половиной тысяч спортивных объектов. Информация об их работе, а также о тренерах региона представлена на сайте «Спорт Подмосковья». Порталом пользуются около двухсот тысяч жителей области.