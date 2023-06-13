Серия двухдневных велогонок Cyclingrace стартует в Сергиевом Посаде на этой неделе, сообщили в Минспорта Подмосковья. Первые заезды пройдут в окрестностях Краснозаводска.

«Велосипедисты проедут по холмистой трассе вдоль водоемов города. Максимальная дистанция – до 103 километров с разворотом на 180 градусов», - рассказали в министерстве.

В следующем месяце гонка пройдет в Верее в Наро-Фоминске. Велосипедисты смогут увидеть местные достопримечательности. Максимальная протяженность дистанции гонки составит до 118 километров.

Принять участие в заездах могут спортсмены с любым уровнем подготовки. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.