SHAMAN вместе с Григорием Лепсом выступили в военном госпитале в Курске
Фото: [t.me/shaman_channel]
Популярные исполнители SHAMAN и Григорий Лепс посетили военный госпиталь в Курске. Об этом SHAMAN рассказал в своих социальных сетях.
«Серию благотворительных концертов в Курске мы с Григорием Лепсом открыли душевным «квартирником» в военном госпитале», - сообщил артист.
Музыканты встретились с медиками и передали продуктовые наборы и другие подарки. После этого артисты исполнили несколько своих хитов.
«Парни, мы с вами!», - добавил SHAMAN в своем посте.