SHAMAN вместе с Григорием Лепсом выступили в военном госпитале в Курске

Популярные исполнители SHAMAN и Григорий Лепс посетили военный госпиталь в Курске. Об этом SHAMAN рассказал в своих социальных сетях.

«Серию благотворительных концертов в Курске мы с Григорием Лепсом открыли душевным «квартирником» в военном госпитале», - сообщил артист.

Музыканты встретились с медиками и передали продуктовые наборы и другие подарки. После этого артисты исполнили несколько своих хитов.