Школьников Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском конкурсе циркового искусства
Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Магия начинается здесь!»
Фото: [предоставлено организаторами]
Школьников Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском конкурсе циркового искусства «Магия начинается здесь!». Он проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».
Акция стартует 20 октября. Для участия в ней нужно подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:
- «Оригинальный жанр» — иллюзия и манипуляция, атлетика, скакалки, игра с лассо и кнутами, восточные игры, роликобежцы и другое.
- «Воздушная гимнастика» — номера на воздушном кольце, стропах, гамаках.
- «Жонглирование» — сольные и групповые выступления, антипод, хулахупы.
- «Клоунада» — коверные и буффонадные номера, пантомима и пародии.
- «Спортивная акробатика» — гимнастика, акробатика, эквилибристика, спортивный танец и джампинг.
- «Дрессура» — номера с малыми дрессированными животными.
- «Изобразительное творчество» — авторская художественная афиша
к цирковым представлениям.
- «Отзыв о цирковом представлении» — творческие рецензии от самого яркого увиденного шоу.
Подать заявку можно в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ с 20 октября по 20 ноября включительно.
Эксперты определят порядка 100 самых интересных работ. Имена победителей опубликуют 8 декабря на сайте проекта.