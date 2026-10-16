Школьников Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском конкурсе циркового искусства

Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Магия начинается здесь!»

Культура и спорт

Фото: [предоставлено организаторами]

Школьников Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском конкурсе циркового искусства «Магия начинается здесь!». Он проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Акция стартует 20 октября. Для участия в ней нужно подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:

  • «Оригинальный жанр» — иллюзия и манипуляция, атлетика, скакалки, игра с лассо и кнутами, восточные игры, роликобежцы и другое.
  • «Воздушная гимнастика» — номера на воздушном кольце, стропах, гамаках.
  • «Жонглирование» — сольные и групповые выступления, антипод, хулахупы.
  • «Клоунада» — коверные и буффонадные номера, пантомима и пародии.
  • «Спортивная акробатика» — гимнастика, акробатика, эквилибристика, спортивный танец и джампинг.
  • «Дрессура» — номера с малыми дрессированными животными.
  • «Изобразительное творчество» — авторская художественная афиша
    к цирковым представлениям.
  • «Отзыв о цирковом представлении» — творческие рецензии от самого яркого увиденного шоу.

Подать заявку можно в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ с 20 октября по 20 ноября включительно.

Эксперты определят порядка 100 самых интересных работ. Имена победителей опубликуют 8 декабря на сайте проекта.

Актуально
Подмосковье
Добавьте mosregtoday.ru в избранное