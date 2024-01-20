Шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Байки русской балалайки» прошло в Павловском Посаде

Долгожданное ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева показали жителям подмосковного Павловского Посада. Несмотря на мороз, шоу все-таки состоялось. Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

На стадионе «Заречье» собрались сотни зрителей, чтобы увидеть звезд российского фигурного катания. На трибунах не было свободных мест. Парад-алле фигуристов зрители встретили бурными аплодисментами, а после каждого сложного элемента на льду трибуны взрывались овациями.

«Это эмоции, для нас это уже традиция ходить на ледовое шоу. Были даже в прошлом году, когда был совсем сильный мороз. Термос с горячим чаем спасает», — рассказала жительница муниципалитета Любовь Гончарова.

После выступления все фигуристы проехали по кругу и поздоровалась со своими зрителями.