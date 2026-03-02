Сила духа и воля к победе: бойцы из двух областей выявили сильнейших на ринге в Волоколамске

В Центре подготовки «Спецвзвод» 1 марта прошел масштабный турнир по грепплингу межрегионального уровня, в котором поучаствовали около 100 атлетов из Московской и Тверской областей. В этом году соревнования получили особый статус: они приурочены к 190-летию святителя Николая Японского — человека, внесшего неоценимый вклад в духовное просвещение и миссионерское дело.

Грепплинг — дисциплина для настоящих универсалов. Этот вид единоборств вобрал в себя лучшие техники из различных школ борьбы, делая упор на результативные болевые и удушающие приемы. Зрелищная и интеллектуальная борьба развернулась сразу в нескольких весовых категориях. Честь Волоколамского округа на ковре отстаивали воспитанники местного спортивного клуба «Спецвзвод», которые показали достойный уровень подготовки.

Перед началом поединков спортсменов напутствовали почетные гости. Среди них были благочинный церквей Волоколамского округа протоиерей Герман Григорьев и депутат окружного Совета депутатов Светлана Маменко. Поддержать ребят пришли также лидер общественного движения «ВключиВолоколамск» Федор Степанов и координатор межрегиональной общественной организации «Спецвзвод» Антон Ермишин. Выступавшие говорили о том, что истинная победа рождается на стыке физической мощи и несгибаемого характера, а патриотическое воспитание неотделимо от развития силы духа.

Соревнования прошли в два насыщенных блока. После каждой серии схваток проводились торжественные церемонии награждения. Победители и призеры получили заслуженные медали и грамоты, а завершился праздник спорта традиционной фотосессией, запечатлевшей счастливые лица атлетов и блеск их наград.