СМИ Электростали заняли призовые места на XI Журналиаде Подмосковья

В команду СМИ городского округа вошли сотрудники телеканала ВРТ, представители медиашколы «Форсайт», газет «Молва» и «Металлург», а также пресс-службы администрации и отдела «Восток» Издательского дома «Подмосковье».

Эти состязания проводят в регионе каждый год. Их организует Союз журналистов области при поддержке Министерства физической культуры и спорта Подмосковья, пояснила Инна Волкова.

Вся программа этого года состояла из шести состязаний. Сотрудники СМИ соревновались в перетягивании каната, дартсе и старались обогнать друг друга на скалодроме. А еще медийщики участвовали в эстафете, стрельбе в тире и сборке/разборке автомата на время.

«Журналисты Электростали заняли первые места в трех дисциплинах в личном зачете, а в общекомандном получили третье», - рассказала Волкова.

Также в рамках этих состязаний наградили лауреатов IX-го журналистского конкурса «Спортивное Подмосковье». И в нем у СМИ Электростали тоже есть победы - это сразу три первых и одно второе место в разных номинациях.