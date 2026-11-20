В Новом Уренгое стартовал этап чемпионата России по снежному волейболу: за награды борются сильнейшие клубы страны, но Ямал в женской сетке не представлен — округ делает ставку на мужской «Факел Ямал». Интернет-издание «Ямал-Медиа» разъяснило, как так сложилось и кто из местных девушек играет в «снежку» на региональном уровне.

На домашнем этапе ЧР, который начался 19 ноября в Новом Уренгое, среди девяти женских команд выступают клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Калининградской области, Казани и Барнаула. Главные претенденты на победу, по оценке Всероссийской федерации волейбола, — трио Савельева/Храмцова/Кузаева из Калининградской области и Макарова/Мастикова/Ямалетдинова из Брянска.

Самые сильные женские составы на ямальском снегу — приезжие. «Локомотив-СШОР по ИВС» из Калининградской области в финале ЧР-2026 взял сразу золото и бронзу. «Спартак» из Брянска — чемпион 2024-го и дважды серебряный призер Кубка. «Динамо-Татарстан» из Казани — серебро женского финала ЧР-2026.

А вот Ямал в чемпионате России представляет только мужская команда «Факел Ямал» — и она же флагман российской «снежки»: действующий вице-чемпион страны (серебро финала ЧР в апреле 2026-го в Новом Уренгое) и победитель этапов прошлого сезона. В женской сетке округ не заявлен ни разу.

При этом женский снежный волейбол на Ямале живет — на любительско-региональном уровне. Сильнейшая команда округа — «СевКомНефтегаз» из Губкинского, победительница окружного фестиваля «Холодные игры». Серебро у «Северяночки» из Тарко-Сале, бронза — у «Отмороженных» из Нового Уренгоя. Кроме того, в Новом Уренгое ежегодно проходит «Кубок Федерации волейбола Ямала» — в 2025 году за победу боролись 13 команд, в основном ямальские. Именно там местные девушки и набираются опыта.

Почему женское направление в «снежке» на Ямале уступает мужскому? В стране в целом оно моложе и слабее укомплектовано, а «Факел» сделал ставку на профессиональную мужскую команду, собрав титулованных пляжников. Но база для роста есть: детский и юношеский волейбол в округе развит — в первенствах ЯНАО среди девушек играют команды Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Салехарда, Губкинского и Надыма. Так что шанс, что однажды ямальские девушки выйдут и на федеральный снег, вполне реален.