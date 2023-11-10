Спортсмен из Дубны победил на первенстве по самбо

Михаил Спориш является воспитанником спортивной школы «Дубна». Он тренировался под наставничеством заслуженного работника физической культуры России Николая Малышева. Упорные тренировки продемонстрировали закономерный результат.

Михаил активно занимается спортом с восьми лет, а сейчас перешел в разряд юниоров. В новой для него возрастной группе спортсмен выступит уже в конце этого года на первенстве Центрального федерального округа. Глава городского округа Дубна Михаил Тихомиров пожелал спортсмену и его наставнику успеха на этом соревновании и дальнейших высоких достижений.