Спортсмен из Дубны победил на первенстве по самбо
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Самбист из подмосковного городского округа Дубна победил в первенстве России по данному виду спорта. Новостью поделился глава муниципалитета Максим Тихомиров и поздравил спортсмена.
Михаил Спориш является воспитанником спортивной школы «Дубна». Он тренировался под наставничеством заслуженного работника физической культуры России Николая Малышева. Упорные тренировки продемонстрировали закономерный результат.
Михаил активно занимается спортом с восьми лет, а сейчас перешел в разряд юниоров. В новой для него возрастной группе спортсмен выступит уже в конце этого года на первенстве Центрального федерального округа. Глава городского округа Дубна Михаил Тихомиров пожелал спортсмену и его наставнику успеха на этом соревновании и дальнейших высоких достижений.