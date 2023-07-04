Спортсменка из Электростали стала четырехкратной чемпионкой России по прыжкам с трамплина

Спортсменка из Электростали Елизавета Кузина завоевала пять медалей - четыре золотых и одну бронзовую - на всероссийском чемпионате по прыжкам в воду.

Первое место Кузина заняла в четырех дисциплинах - в прыжках с трехметрового трамплина, в синхронных прыжках среди женщин, в синхронных смешанных прыжках и в парных прыжках. Третье место у спортсменки в прыжках с метрового трамплина.

Еще одна воспитанница электростальской спортшколы по водным видам спорта - Виктория Казанцева - заняла второе место в синхронных прыжках.

Всего в состав подмосковной сборной, представлявшей регион на чемпионате, вошли восемь спортсменов из Электростали. Все они тренируются под руководством Елены Литвиновой и Александра Виноградова.