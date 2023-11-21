Спортсменка из Электростали завоевала I и II место на международном турнире по тхэквондо
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Кристина Блинкова из электростальского клуба тхэквондо МФТ «СОЮЗ» с отличными результатами выступила на международном турнире по тхэквондо МФТ «Кубок Азии — 2023». Девушка заняла I место в спарринге среди женщин (весовая категория 56 кг) и II место в техническом комплексе среди женщин.
С победой землячку поздравили в администрации городского округа. Пресс-служба поприветствовала спортсменку на своей странице в Telegram.
«Поздравляем Кристину и ее тренера с достойными результатами!» - говорится в сообщении.
Электростальская спортсменка участвовала в международных соревнованиях в составе сборной России. У Кристины достаточно высокий уровень подготовки - 2 дан.
Всего на международном турнире по тхэквондо МФТ «Кубок Азии — 2023» выступили 900 участников из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Российской Федерации.