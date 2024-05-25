Спортсмены и спортивные семьи Подмосковья поучаствовали в параде-шествии на ВДНХ

Подмосковные спортсмены и спортивные семьи во главе с флагоносцем шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым приняли участие в масштабном параде-шествии на ВДНХ. Об этом событии рассказали в Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Первый раз в жизни принимаю участие в подобном параде. Очень понравилось, очень позитивно, рад, что удалось поучаствовать и представить в первом ряду наш родной регион, Московскую область. Приятно, что прекрасная традиция возродилась и шествие теперь будет проходить ежегодно», — поделился эмоциями капитан гандбольного клуба «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

Данный спортивный парад-шествие приурочен к 105-летию проведения первого парада спортсменов на Красной площади. В мероприятии приняли участие 30 спортивных федераций и обществ, а также чемпионы и легенды российского спорта. После парадного шествия именитые спортсмены провели всеобщую зарядку для всех желающих и представили федерации своих дисциплин.

Отмечается, что парад посетили спортсмены из Белгорода, ранее прибывшие в нам в регион для возобновления своей тренировочной деятельности. Напомним, что на данный момент порядка 100 спортсменов проживают и тренируются в Подмосковье — на спортивных базах в городских округах Серпухов, Солнечногорск и Мытищи.