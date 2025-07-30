Спортсмены из Балашихи примут участие в ветеранском чемпионате России по гребле

Ветеранский чемпионат России «Мастерс» по гребле на байдарках и каноэ пройдет Старой Купавне с 31 июля по 3 августа 2025 года. В числе участников – спортсмены из городского округа Балашиха.

Соревнования традиционно проходят на гребном канале стадиона «Труд» в Старой Купавне. В этом году за медали поборются представители 40 городов России. В 2024 году чемпионат собрал более 190 участников, и в нынешнем сезоне ожидается не меньший интерес к состязаниям.



Участникам чемпионата предстоит преодолеть дистанции международного стандарта – 200 и 2000 метров. Также в программу соревнований организаторы добавили дистанцию в 500 метров, что сделает чемпионат еще более зрелищным и разнообразным.



Чемпионат «Мастерс» проводится уже в 28-й раз и традиционно собирает сильнейших ветеранов гребного спорта со всей страны.