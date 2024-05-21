Спортсмены из Белгородской области вместе с тренером прибыли в Подмосковье

В Подмосковье разместятся еще 15 спортсменов из Белгорода, которые вместе с тренером продолжат тренироваться здесь до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сейчас у нас нет возможности тренироваться в Белгороде. Поэтому и было принято решение временно перебазироваться в Московскую область, где больше возможностей для занятий. Я считаю, где есть конкуренция — там и рождается мастерство», — прокомментировал тренер команды спортивной школы № 2 из Белгорода Андрей Кобзев.

Он подчеркнул, что до настоящего времени они ездили тренироваться в Старый Оскол, там готовились. Он также выразил надежду на то, что они смогут плодотворно поработать с коллегами из Подмосковья, ведь он сам более шести лет тренировался в Московской области, в спортивном интернате «Динамо-Дмитров».

Прибывшие спортсмены разместятся на спортивной базе «Строитель» в городском округе Мытищи. Напоминаем, что ранее в Московскую область уже прибыло почти восемьдесят спортсменов из Белгородской области, которые возобновили свою тренировочную деятельность в городских округах Серпухов и Солнечногорск.