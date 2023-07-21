Спортсмены из Электростали победили в соревнованиях по хоккею на траве
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Юные спортсмены из Электростали стали победителями Первенства России по хоккею на траве. Об этом сообщили в социальных сетях подмосковного городского округа Электросталь.
В состав юношеской сборной Московской области вошли 14 воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь». А лучшим игроком российского турнира был признан Павел Березнов.
Представители администрации поздравили спортсменов и их тренеров с заслуженной победой.
Ранее несколько юных музыкантов и художников из городского округа Электросталь заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Талантливые электростальцы показали свои достижения в области искусств, и жюри высоко оценило их выступления и работы. В социальных сетях администрации муниципалитета также поздравили ребят и их наставников.