Спортсмены из Электростали победили в соревнованиях по хоккею на траве

Юные спортсмены из Электростали стали победителями Первенства России по хоккею на траве. Об этом сообщили в социальных сетях подмосковного городского округа Электросталь.

В состав юношеской сборной Московской области вошли 14 воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь». А лучшим игроком российского турнира был признан Павел Березнов.

Представители администрации поздравили спортсменов и их тренеров с заслуженной победой.

Ранее несколько юных музыкантов и художников из городского округа Электросталь заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Талантливые электростальцы показали свои достижения в области искусств, и жюри высоко оценило их выступления и работы. В социальных сетях администрации муниципалитета также поздравили ребят и их наставников.