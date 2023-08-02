Спортсмены из Электростали взяли бронзу на Первенстве России по хоккею на траве

Юные жители подмосковного городского округа Электросталь показали отличные результаты на Первенстве России по хоккею на траве. Ребята заняли третье место на соревновании. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Спортсмены выступили в возрастной категории от 12 до 14 лет. А всего во всероссийском соревновании приняли участие свыше десяти команд из разных регионов России. Отметим, что восемь спортсменов областной сборной являются воспитанниками электростальской комплексной спортшколы олимпийского резерва.

Также в администрации округа рассказали, что ребята из Подмосковья даже превзошли команду из столицы, а спортсмен из Электростали Кирилл Старшинов был признан лучшим нападающим в рамках турнира.

Представители администрации Электростали поздравили спортсменов и их наставника с завоеванием бронзы.