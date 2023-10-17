Стадион «Весна» открыли после капремонта в Подольске, передает Минспорта региона. Объект расположен в микрорайоне Климовск, работы на нем провели в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья».

На стадионе появились беговые дорожки и поле с искусственным покрытием. Также здесь обустроили мобильные трибуны на 112 мест каждая и теплые раздевалки.

На обновленном футбольном поле прошел матч команд «Витязь-Подолье-2» и «СФЦ Волоколамск». Победителями стали юные спортсмены из Подольска. Кроме того, на стадионе провели открытую тренировку по скандинавской ходьбе для участников программы «Активное долголетие».

По словам главы Минспорта Подмосковья Дмитрия Абаренова, в этом году проводится ремонт еще на семи стадионах в Серпухове, Луховицах, Воскресенске, Лобне, Домодедово, Солнечногорске и Волоколамске.