Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ

Определены все команды‑участницы второго раунда плей‑офф от Восточной конференции НХЛ. Последним участником четвертьфинала от Востока стала команда «Торонто», переигравшая «Оттаву» со счетом по матчам 4:2. Об этом пишет «Матч ТВ».

Теперь в полуфинале «Торонто» сыграет против команды «Флориды». ХК «Торонто» занял второе место в конференции в регулярном чемпионате, поэтому будет иметь преимущество своей площадки. «Флорида» в свою очередь финишировала шестой.

Во втором полуфинале сыграют «Вашингтон» и «Каролина». Преимущество площадки в данном случае получит «Вашингтон», так как выиграл регулярный чемпионат Востока. «Каролина» заняла четвертое место.