Старт нового сезона: в Коломенской школьной лиге примут участие более 1200 школьников

В новом сезоне организаторы подготовили для участников обширную программу: классические соревнования дополнят мастер-классы, встречи с амбассадорами, открытые тренировки и товарищеские матчи.

«В сезоне 2026-2027 в соревнованиях примут участие все без исключения школы муниципалитета, а это более 1200 участников. Ребята смогут попробовать свои силы в новых спортивных дисциплинах. К уже традиционным футзалу, баскетболу 3х3, волейболу и шахматам добавятся настольный теннис и киберспорт», — рассказали 23 июня в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна.

Напомним, что Единая школьная лига была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За прошедший сезон в соревнованиях приняли участие 850 школьников из 16 образовательных учреждений Коломны. Проект продолжает расширять географию и привлекать все больше юных спортсменов, делая спорт доступным и увлекательным для каждого.