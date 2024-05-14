Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола пройдет в подмосковных Химках

В подмосковных Химках состоится Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). За главный трофей на Кубок Лиги Беглова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что в турнире среди мужских сборных сыграют представители МГАФК (Московская область), БГТУ «Военмех» (Санкт-Петербург), УрФУ (Екатеринбург) и ГУТиД (Санкт-Петербург). А в женских соревнованиях встретятся команды ЧГУ-Атланта (Чебоксары), ГУТиД (Санкт-Петербург), «Владимирские львицы» (Владимир) и УрФУ-Сима-Ленд (Екатеринбург).

Примечательно, что болельщиков ждут полуфинальные матчи и развязка в борьбе за медали соревнований, а также шоу-программа и активности для зрителей.