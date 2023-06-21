Татарский народный праздник Сабантуй пройдет в подмосковной Дубне

Популярный блогер Вилена Хикматуллина, которой выпала честь быть в этом году амбассадором Сабантуя в Дубне, рассказала, что на площадке фестиваля будет работать большая Детская зона, где дети смогут найти развлечения по интересам, принять участие в бесплатных мастер-классах и посетить игровые зоны.

На фестивале Сабантуй в Дубне можно будет провести весь день всей семьей и окунуться в мир любимых мультфильмов и высоких технологий, соприкоснуться с историей своей страны и народными традициями. Взрослые и дети получат новые навыки, раскроют свои таланты и встретятся с любимыми мультгероями.

На площадке для детей и родителей будут представлены зоны московского мультимедийного центра «Союзмультпарк» от легендарной киностудии «Союзмультфильм» и Детского технопарка, который на один день из казанского IT-парка переместится в Дубну.

В течение всего праздничного дня Кот Матроскин и Почтальон Печкин из знаменитого мультфильма «Простоквашино» будут заряжать и настраивать гостей праздника музыкой из любимых мультфильмов и составят компанию в заводных танцах во время МультДискотеки.

«Знакомства с любимыми мультгероями принесут как детям, так и взрослым массу позитивных эмоций. Детей от 5 до 18 лет ждет посещение уникальной интерактивной зоны от казанского Детского IT-парка. Подрастающее поколение в буквальном смысле сможет прикоснуться к будущему. В интерактивных форматах будут представлены робототехника, прототипирование, цифровые медиа, молекулярная кухня, а также виртуальная и дополненная реальности», - рассказала Вилена Хикматуллина о детской зоне предстоящего праздника.

Вместе с татарским богатырем Туганом Батыром, главным героем одноименной повести-сказки писателя Зульфата Хакима, дети смогут посоревноваться в национальных состязаниях – пробежать с яйцом в ложке и с коромыслами, перетянуть канаты, залезть на небольшой столб.

«Образ национального татарского героя, объединившего в себе все легенды, мифы и сказания татарского народа, стал воплощением ценностей, которые передавали друг другу поколения наших предков», - поделился Радик Абдрахманов, основатель проекта «Туган Батыр» и создатель казанского национально-туристического комплекса «Туган Авылым».

Для комфортного пребывания посетителей с детьми, на территории празднования Сабантуя будет организована комната матери и ребенка с оборудованным пеленальным столиком и всеми необходимыми условиями для удобства самых крошечных гостей. В специальном шатре будет запас воды, подгузников и пеленок.

Празднование Сабантуя в Дубне начнется с 11:00 и продлится до 21:00. На территории городского парка гости смогут прогуляться по «татарскому подворью», ознакомиться с оригинальными предметами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, увидеть как готовят блюда национальной кухни и продегустировать их – в том числе традиционное лакомство Сабантуя – чак-чак, татарский медовый торт. На главной сцене выступят известные артисты, а также профессиональные и самодеятельные коллективы Подмосковья и Республики Татарстан. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах национальных ремесел, в турнире по борьбе на поясах и других конкурсах и народных состязаниях на силу и ловкость.



Вход на мероприятие свободный. Узнать более подробную информацию и ознакомиться с программой можно на сайте мероприятия sabantuyfest.ru.