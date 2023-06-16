Театральный фестиваль завершился в Дубне

Международный фестиваль «Мост, соединяющий сердца», собравший мастеров сцены из нескольких регионов России, а также Белоруссии, завершился в городском округе Дубна.

Мероприятие проходит уже во второй раз, в течение четырех дней перед зрителями-поклонниками театрального искусства из Дубны и соседних муниципалитетов выступали коллективы из Химок, Рыбинска, Гатчины, Дмитрова, Нижнего Новгорода, Минска и Москвы.

Организатор фестиваля – театр-лаборатория из наукограда на Волге «Квадрат». На его сцене представили 10 спектаклей. На правах хозяев, дубненские артисты в конкурсе постановок не участвовали, но оказывали помощь и поддержку коллегам.

Жюри под председательством заслуженной артистки России Анны Тереховой присудило Гран-при фестиваля Дмитровскому драмтеатру, из любительских студий отмечен молодежный театр из Химок «Всмысле», туда же уехали награды и за лучшие женскую и мужскую роли.