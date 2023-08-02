Тяжелоатлеты из Электростали возглавили тройку лидеров на Всероссийском турнире

Спортсмены из городского округа Электросталь показали высокие результаты на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

На соревнованиях Электросталь представляли пять спортсменов. Трое из них стали призерами в своих весовых категориях. Так, бронзовую медаль получила Богдана Матус, серебряным призером стала Ксения Чекина, а золото взял Светослав Шишкин.

Представители администрации городского округа Электросталь поздравили тяжелоатлетов и их наставника.

Ранее мы рассказывали, что электростальский художественных ансамбль «Подмосковные вечера», который существует уже более десяти лет, выступил в Африке. Электростальцы подготовили танцевальные, музыкальные и вокальные номера для алжирского Международного фольклорного фестиваля.